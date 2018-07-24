Воронежской областной суд оставил приговор в отношении 36-летнего гражданина Азербайджана, которого ранее отправили в колонию за убийство около кафе «Лесная сказка». То громкое преступление, напомним, произошло в декабре 2015 года. Азербайджанец Амил Ганбаров ударил ножом и выстрелил в своего 37-летнего земляка Камрана Мамедли. За это убийцу приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Тем не менее, Амил Ганбаров подавал в Воронежский областной суд апелляцию по пересмотру сроков наказания. Жалоба была отклонена.

Напомним, Камран Мамедли был убит в воронежском кафе «Лесная сказка» из-за внезапно возникших неприязненных отношений. Он поругался с Амилом Ганбаровым в банкетном зале, и последний ранил оппонента ножом, а затем выстрелил в него. После этого злоумышленник схватил системный блок и добил Камрана Мамедли.

То происшествие попало на видео.

Амил Ганбаров сбежал с места преступления. Некоторое время он скрывался от правосудия в Липецке. Однако все же злоумышленника поймали, а после осудили на 9 лет «строгача».

Minval.az