Череповецкий городской суд удовлетворил иск о признании брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния о заключении брака, сообщает российский интернет-сайт gorodche.ru.

Как показала прокурорская проверка, брак, заключенный между гражданином Азербайджана и жительницей Череповца, был фиктивным. Мигрант женился, не имея намерений создания семьи, руководствуясь лишь мотивом получить разрешение на временное проживание в России, а в дальнейшем получения — гражданство РФ.

После вступления решения в законную силу актовая запись о регистрации брака будет аннулирована.

Minval.az