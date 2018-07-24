Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник приняла в Берлине главу МИД России Сергея Лаврова и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Во встрече с немецкой стороны также принял участие глава МИД Германии Хайко Маас.

«В центре переговоров была ситуация на Ближнем Востоке, в особенности, в Сирии. Также был затронут вопрос конфликта на востоке Украины», — сказано в заявлении У.Деммер, поступившем в «Интерфакс».

По словам представителя немецкого правительства, договоренность о проведении этой встречи была достигнута на прошлой неделе А.Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

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