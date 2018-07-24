Армия обороны Израиля сбила сирийский истребитель «Сухой» Су-22, залетевший в воздушное пространство страны. Об этом сообщили в ВС еврейского государства, передает ТАСС.

«Самолет углубился в воздушное пространство Израиля на 2 км и был перехвачен», — говорится в пресс-релизе. Военные уточнили, что по воздушному судну, передвижение которого отслеживали заранее, было выпущено две ракеты Patriot.

По мнению Израиля, перехваченный истребитель участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции.

«С утренних часов наблюдался рост интенсивности внутренних боестолкновений в Сирии, включая активизацию действий сирийских ВВС», — сказано в пресс-релизе.

Истребители-бомбардировщики Су-22 поставлялись Сирии из СССР в 1970-80-х годах, это экспортная версия модернизированных самолетов Су-17, производившихся для советских ВВС.

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