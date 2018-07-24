Минобороны Азербайджана отреагировало на заявления командующего войсками сепаратистов Карабаха Левона Мнацаканяна о возможном ударе по Мингячевирской ГЭС.

«Анализ армянской прессы показывает, что бредовые заявления военно-политического руководства этой страны и представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе доказывают, что они серьезно обеспокоены, находятся в страхе и панике. Азербайджанская армия готова к любому развитию событий на передовой. Находящиеся на вооружении армии и обладающие сокрушительной силой самые современные системы вооружения способны за короткое время уничтожить все важные военные объекты врага и стратегические коммуникации.

Что касается этого абсурдного заявления Мнацаканяна, то системы противовоздушной и противоракетной обороны Азербайджана обеспечивают полную безопасность воздушного пространства, а также государственных и военных объектов особого значения.

Прежде чем делать столь безответственные заявления, вражеская сторона должна подумать о том, что на территории Армении есть такие объекты, после уничтожения которых на этих территориях на протяжении веков не будет жизни», — говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана, поступившем в редакцию Minval.az.

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