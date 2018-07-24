В Кремле недовольны новым ереванским руководством

В своей дипломатической практике государствам, в особенности великим державам, приходится решать множество задач разной степени сложности. Жизнь заставляет реагировать на войны, конфликты, стихийные бедствия, разруливать торговые споры и договариваться о размещении военных баз. Но порой сложнее всего оказывается выработать верную реакцию на резкие внутриполитические «перетряски» в стране-сателлите. Где уже есть свой список «эпических провалов». История с первым визитом Фиделя Кастро в США стала классической. Как не раз рассказывалось в прессе, в первые месяцы после победы своей революции Кастро, по отзывам современников, вовсе не был убежденным коммунистом. Он пользовался поддержкой местной буржуазии, чьи коммерческие интересы были «завязаны» в основном на США, и вовсе не горел желанием рвать традиционные связи Гаваны с Вашингтоном. Тот факт, что правительство Эйзенхауэра наложило эмбарго на поставки оружия на Кубу, придавал надежд.

А в США тем временем тоже присматривались к новому кубинскому лидеру и лихорадочно пытались определить, who is mister Castro: новый лидер, с которым, при всей его эктравагантности и предыстории прихода к власти, все же можно иметь дело, или же это опасный «красный», этакий «волк в овечьей шкуре», который лишь прикидывается другом и партнером США?

Так или иначе, отправляясь в апреле 1959 года в Вашингтон, Кастро не без оснований рассчитывал отношения двух стран не только сохранить, но и развить. Но, увы, на практике все пошло не так. Встреча в Белом доме была назначена на субботу, и это обстоятельство сыграло роковую роль. Эйзенхауэр отправился играть в гольф, поручив переговоры с Кастро своему вице-президенту Никсону. Кастро даже приняли не через главный вход. Новый кубинский лидер был уязвлен таким пренебрежительным к себе отношением, что, возможно, повлияло и на ход его переговоров с Никсоном. Результат известен: в своей записке президенту Никсон назвал Кастро «опасным», что предопределило отношение США к новому кубинскому руководству.

А теперь похожую задачу решает уже Россия на «армянском поле». Где эксперты, политики и еще Бог знает кто пытаются понять: то, что произошло в Армении — это просто внутриполитическая «разборка» или полноценная «цветная революция»? И как относиться к новому руководству Армении — как к людям, с которыми можно иметь дело, или как к местной реинкарнации Саакашвили или Порошенко? А уже ответ на этот вопрос должен, по логике вещей, предопределить и дальнейший курс России в отношении Армении. Или по крайней мере ее нового руководства. И все эти рассуждения приобретают понятную актуальность сегодня, на фоне очередного раунда большой дипломатии между Москвой и Ереваном.

Напомним: накануне состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Обсуждали, как сообщила пресс-служба Кремля, вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества. Уже очень скоро, 27 июля, в Санкт-Петербурге пройдет заседание Евразийского экономического совета. Уже объявлено, что Армению на этом форуме представит Никол Пашинян. Строго говоря, это будет уже не первая встреча Никола Воваевича с российским руководством. Сразу же после победы своей «революции» он уже побывал в Сочи, на заседании Высшего евразийского экономического совета, где состоялась его первая встреча с Владимиром Путиным. Потом была поездка Пашиняна на открытие чемпионата мира по футболу в России. И вот теперь —третья поездка, где уже предполагается встреча Пашиняна с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Казалось бы, обычная политическая рутина. И вообще после того, как Никол Воваевич, едва водворившись в кресле премьер-министра, заверял всех и вся, что его революция не имеет внешнеполитической повестки дня, что Армения будет выполнять все свои международные обязательства и т.д., в Москве реагировали на события в Армении по крайней мере сдержанно. Но теперь, после визита Никола Пашиняна в Брюссель, акценты явно сдвигаются. Весьма жесткой критике премьер-министра Армении подвергли и «Лента.ру», и «Газета.ру».

Справедливости ради, Никол Воваевич в ходе своей поездки в Брюссель подарил своим критикам множество поводов для едкой иронии и язвительных замечаний. Визит задумывался в Ереване как пышная презентация «армянской революции» на европейской политической сцене, но маленькая, зажатая, зависимая от России Армения ожидаемого интереса у западных лидеров не вызвала. Никола Пашиняна в Брюсселе просто «поставили в игнор». После чего он, действуя в соответствии со старым принципом пропаганды «если успеха нет, его надо убедительно изобразить», принялся «собирать протокольные рукопожатия», а затем уже пресс-служба тиражировала эти фотографии, не очень акцентируя внимание, что полноценных переговоров за ними не следовало. «Лента.ру» дала этой тактике ироничное определение: «Ручечник». «Газета.ру», в свою очередь, расписала, как именно действовал Пашинян — на примере его рукопожатия с Дональдом Трампом: «Пашинян поначалу поджидал лидера свободного мира у одного входа. Однако, заметив, что Трамп вместе с супругой, выходят из другого, быстро сменил дислокацию, подбежал к чете и протянул руку американскому президенту. Трамп по инерции улыбнулся, слабо представляя себе, кто вдруг оказался у него на пути. Но дело сделано, и рукопожатие Трампа и Пашиняна было выдано за дипломатический успех, которого на самом деле не было. И чтобы это понять не нужно быть большим экспертом в вопросах внешней политики». Как добавила газета, «Ким Кардашьян недавно сумела выбить для себя у Трампа во время визита в Белый дом больше времени, чем Пашинян в Брюсселе. Причем в случае со звездой реалити-телевидения, Трамп точно представлял себе, кто перед ним, в отличие от анекдотичной ситуации с пожатием президентом США руки Пашиняна». Практические же результаты визита оказались по сути дела нулевыми: в ответ на «р-р-революцию» Евросоюз даже не подумал рассмотреть вопрос об увеличении финансовой помощи Армении.

Но все дело в том, что российские журналисты не только иронизируют по поводу таких вот «национальных особенностей дипломатии». Пашиняну припомнили грехи посерьезнее — и лозунги его «шашлычной революции», представлявшие собой «кальку» с украинского «майдана», и наличие в его правительстве персон, связанных с Фондом Сороса и участвовавших в антироссийских акциях. Российские журналисты старательно напоминают: заместитель министра диаспоры Армении Бабкен Тер-Григорян учился в США, был координатором программ «Фонда Сороса» и еще «засветился» во время революции с оскорбительным плакатом в адрес Путина, новый министр труда Армении Мане Тандилян активно агитирует за выход страны из Евразийского экономического союза, министр культуры — Лилит Макунц — с 2016 года трудится в американском Корпусе мира, Дариэл Иоаннисян, который работает над новым Избирательным кодексом, в свое время создал «Союз информированных граждан» (UIC Armenia), чьими спонсорами оказались Фонд Сороса, Национальный фонд по поддержке демократии (NED) и Европейский фонд по поддержке демократии (EED), министр территориального управления и развития Сурен Папикян в свое время возмутился обнаруженным в одной из ереванских школ российским флагом…Все это мало похоже на цепь случайностей: в Кремле явно недовольны появлением Пашиняна на саммите НАТО, где он был единственным руководителем страны, входящей в ОДКБ. Понятно, что такая политика «маневрирования «пятой точкой» между двумя стульями» понимания у Москвы не встречает. И здесь уже озвучивают вопросы: с кем намерен дружить Никол Воваевич? С Россией? С Западом? Получать помощь от России, периодически шантажируя ее возможностью смены курса? И это уже не осторожный дипломатический «зондаж», а скорее неофициальный окрик. Тем более что за последние дни у России добавился еще один повод для недовольства — тот самый инцидент в селе Паник. Да, внешне его вроде бы удалось урегулировать к взаимному удовольствию, но…известный своими проармянскими взглядами Константин Затулин, депутат Госдумы РФ, директор Института стран СНГ Константин Затулин, уже выразил свое — и вряд ли только свое — недовольство поведением властей Армении в связи с инцидентом в селе Паник: «Были и более серьезные случаи. Помните, что военнослужащий военной базы убил семью из 5 человек. Тогда страсти кипели, и было намного больше оснований. А сейчас армянские СМИ рассказывают о том, какой огромный удар нанесли эти учения. Кто-то умер, что-то сломали, что случилось?» По версии Затулина, есть люди, которые заинтересованы в нагнетании антироссийских настроений в Армении, иначе эта история не приобрела бы такие обороты. Что же до разговоров о необходимости в изменении положений в соглашении о дислокации российской базы, которые были опровергнуты МО, Константин Затулин с металлом в голосе изрек: «Международные договора и соглашения должны быть выше интересов партии, особенно когда речь идет о такой стране, как Армения, которая находится в сложном региональном клубке».

Понятно, что эти процессы самым внимательным образом отслеживают и в Азербайджане. Где прекрасно отдают себе отчет и о степени той военной, политической и экономической помощи, которую Армения получает от России, и о том, как сдвинется расклад сил в Карабахе, если эта помощь будет прекращена.

Здесь, конечно, велик соблазн выстроить «логическую цепочку»: Армения оказалась для России не таким уж верным союзником, в Кремле возмущены «двойной игрой» Еревана, а значит, в Карабахе, где Ереван так рассчитывает на поддержку Москвы, этой самой поддержки может и не последовать.

Но…не будем повторять азбучных истин в стиле «может быть» — это еще не синоним «так оно и есть». Да, Никол Воваевич —явно не тот лидер, которого Кремль хотел бы видеть на посту премьер-министра Армении. Здесь его в лучшем случае молча терпят. Но вот означает ли это, что в РФ готовы вообще отказаться от Армении как своего «форпоста»? И согласятся на ее полный военный разгром в Карабахе, неизбежный без российского вмешательства? Что понятным образом сократит для РФ «свободу рук» на Южном Кавказе?

Плюс ко всему у Москвы множество вариантов поведения, где наверняка не на последнем месте «активная работа» на внутриармянском поле, где уже не исключены ни поражение Никола Воваевича на досрочных выборах, ни вторая революция, ни«работа» с тем же Пашиняном, до сведения которого вежливо и корректно доведут информацию о реальной длине политического поводка для Армении.

И самое главное, мало что указывает на свертывание российской военной поддержки Еревана. Тем более что по ту сторону линии фронта вновь «бряцают языком». В интервью EADaily министр обороны Армении Давид Тоноян уже заявил: «С учетом всей конструктивности позиции Армении, не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что Армения является просителем мира. Советую азербайджанской стороне не быть настолько уверенной в том, что она контролирует вопрос эскалации военной ситуации. Не будет так, что посредникам удастся убедить армянскую сторону приостановить ответные карательные действия при возобновлении азербайджанской стороной боевых действий. При повторении сценария апрельской агрессии 2016 года армянская сторона может и не воздержаться от «соблазна» применения всего имеющегося у нее арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику». Речь, по всей видимости, идет о тех самых «Искандерах», при помощи которых по ту сторону линии фронта регулярно грозятся ударить то по нефтяной инфраструктуре, то по Мингечаурской ГЭС. Подобные угрозы недавно повторил и «министр обороны Карабаха» Лева Мнацаканян. Который еще к тому же стращал публику рассуждениями в стиле «Азербайджан сократил число нарушений режима прекращения огня — значит, там к чему-то готовятся».

Но не будем интересоваться, о какой мифической «конструктивной позиции» Армении рассуждал Тоноян. Важно другое: реальный расклад сил на линии фронта, как бы это помягче, не дает Еревану и его ханкендинским марионеткам оснований для подобных заявлений. У Азербайджана ест средства и перехватить «атакующую» ракету, и нанести ответный удар, и вот тут уже последствия для Армении будут весьма и весьма плачевными.

Давиду Тонояну уже ответил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. «Показательные комментарии министра обороны Армении напоминают рассказы тамады на традиционных армянских свадебных церемониях. Как гласит английская пословица, пустая бочка пуще гремит. Есть те, кто путает привычные теоретические занятия с оперативной обстановкой на местах» — написал дипломат в своем Twitter.

Наконец, можно вспомнить, как примерно за год до апрельских боев, в мае 2015 года, тот же Тоноян, тогда еще заместитель министра обороны Армении, озвучивал угрозы в адрес Азербайджана: «…Кто говорит, что созданный в 1994г. «пояс безопасности» (кавычки наши — Minval.az, «поясом безопасности в Армении называют оккупированные азербайджанские земли вокруг бывшей НКАО) при нынешнем уровне вооруженности Азербайджана достаточен для выполнения своей роли. Кто говорит, что сформированный вокруг «НКР» пояс безопасности достаточен для нас? Чья это оценка? По нашей оценке, в нынешних условиях уровня вооруженности Азербайджана его уже недостаточно. В Баку пройдут Олимпийские игры, армянские силы продемонстрируют свою сдержанность до их завершения… И сегодня мы также проявляем сдержанность, что явно видно – мы не провоцируем, не обостряем ситуацию». Дальнейшие события известны: армянские вооруженные провокации и ответная «точечная операция» азербайджанской армии, которая завершилась для Армении серьезными потерями — и людскими, и территориальными. Вряд ли в Ереване все это уже забыли. Но если угрозы повторяют, значит, это кому-нибудь нужно. И складывается впечатление, что для «команды» Никола Пашиняна такое «бряцание языками» — это хрестоматийный «маневр последнего момента». Новое правительство оказалось в безнадежном политическом тупике по всем направлениям — и на западном, и на карабахском, и на российском. Шансов удержать свой рейтинг до досрочных выборов тоже немного. И на этом фоне война может показаться кому-то лучшим способом и отвлечь народ от нарастающего разочарования деятельностью нового правительства, и позвать на помощь всех и вся в стиле «помогите, такой-сякой Азербайджан нападает на демократичную Армению», и самое главное, подтолкнуть Москву к более активным мерам по защите своего «форпоста», забыв про обиды и претензии.

Только вот не все «маневры последнего момента» позволяют вырваться из затруднительного положения. Куда чаще они заканчиваются катастрофой.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az