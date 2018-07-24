На основании поступившей в Государственный таможенный комитет информации, направляющееся транзитом из Ирана в Данию через территорию Азербайджанской Республики грузовое транспортное средство, за рулем которого находился гражданин ИРИ, с грузом «осветительные приборы» был задержан на КПП Астаринского таможенного управления для досмотра.

Во время проверки, которая была проведена с помощью собаки кинологической службы по кличке «Кити», служебная собака с помощью определенных движений и условных знаков среагировала на нечто, находящееся в колесах прицепа. В то же время, с помощью прибора «Buster» удалось определить разницу в длине межколесных осей.

Затем вместе с сотрудниками Госпогранслужбы в результате основательной проверки в 3 осях между колесами прицепа был обнаружен пакет опиума общим весом 49 200 граммов.

По факту ведется расследование.

Minval.az