«Мы незамедлительно нанесем удар по Мингечевирской ГЭС, если возникнет такая необходимость». Об этом заявил командующий войсками сепаратистов Левон Мнацаканян.

Мнацаканян сообщил, что Мингечаурская ГЭС как цель включена в тактические планы войск сепаратистов.

«Военное искусство требует нанесения ударов по подобным и военным объектам. Это причинит урон экономике и исключит возможность обеспечения ВС противника соответствующими ресурсами. Этот объект входит в наши планы», — цитирует его слова агентство «Спутник Армения».

Все зависит от того, возникнет ли такая необходимость, пока ее нет, добавил он.

Он также коснулся вопроса приобретения Азербайджаном новейших вооружений – белорусских «Полонез», чешских «Дана» и израильских «LORA.

«Похожее оружие есть у наших Вооруженных сил. Возможности поражения такие же, какие у Азербайджана», — сказал командующий Армией обороны Карабаха.

Minval.az