Выступающий за compLexity Gaming в дисциплине Call of Duty Дуглас «FaZe Censor» Мартин заявил, что карьера киберспортсмена для него важнее отношений, и что он бросил свою девушку, мексиканскую телеведущую Янет Гарсия, ради улучшения своих профессиональных показателей, пишет gmbox.ru.

Янет известна в интернете, как «самая сексуальная ведущая прогнозов погоды в мире», и не раз попадала на обложки популярных журналов, вроде Maxim и Playboy.

Девушка прервала череду бесконечных фотографий в обтягивающих платьях и купальниках, выкладываемых ею в Instagram, ради короткого сообщения о том, что её сердце было разбито.

Дуглас же заявил, что он не смог уделять девушке необходимое ей количество внимания, а ухудшающиеся результаты выступлений на соревнованиях не оставляют перед ним иного выбора, кроме как расстаться с Янет и полностью посвятить себя своей карьере киберспортсмена.

Minval.az