В Париже совершила самоубийство одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко. Об этом во вторник, 24 июля, сообщается на сайте феминистского объединения «ОНА».

Как отмечается, 31-летняя уроженка Украины Шачко покончила с собой 23 июля. «Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: «Вы все — фейк»», — говорится в сообщении.

Незарегистрированное женское движение Femen, созданное в 2008 году в Украине, получило известность благодаря тому, что во время акций протеста участницы обнажают грудь для привлечения внимания. Действия Femen классифицируются как «радикальный эксгибиционизм».

Активистки выступают преимущественно против социальной несправедливости и гендерной дискриминации, а также регулярно критикуют церковь и отдельных политических деятелей. С 2012 года движение официально зарегистрировалось во Франции, после чего создало филиал в Германии. В то же время летом 2013 года Femen свернуло свою деятельность в Украине в связи с обысками в своем штабе и участившимися нападениями на активисток.

Minval.az