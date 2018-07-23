В Ленинградской области России накануне погиб рабочий из Азербайджана, сообщает АПА в понедельник, 23 июля.

Мужчина в возрасте 30 лет погиб при проведении работ в одном из колодцев в селе Агалатово Всеволжского района области.

Отмечается, что во время работ на глубине примерно 25 метров разнорабочему стало плохо и он, потеряв сознание, упал в воду. Попытка коллег спасти его, не увенчалась успехом, так как спустившемуся за ним человеку также неожиданно стало плохо, и он был вынужден выбраться из колодца.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС России извлекли тело азербайджанца из колодца.

Предполагается, что в колодце произошло скопление углекислого газа, что и привело к гибели рабочего.

Minval.az