Моряки, объявившие голодовку шесть дней назад из-за долгов по зарплате со стороны турецкой компании Palmali, получили причитающиеся им средства и прекратили акцию протеста. Об этом в понедельник ТАСС сообщил председатель профкома ростовской городской профсоюзной организации «Азово-Донской профсоюзный комитет плавсостава» Российского профсоюза моряков Леонид Глушак.

«Турецкая компания Palmali полностью рассчиталась по долгам по зарплате с 10 моряками, которые написали заявление в профсоюз — это шесть моряков с «Риройл-3» в Ростове и четыре человека с «Риройл-5″ в Азове. По остальным у меня информации нет, поскольку они не обращались в профсоюз», — сказал Глушак.

Леонид Глушак отметил, что в профкоме также находятся заявления о невыплате зарплаты от десяти моряков судна «Адриатик Маринер» и четырех с «Риройл-2», судовладельцем которых также является компания Palmali. «Эти суда находятся в Черном море за 12-мильной зоной уже более двух месяцев, сейчас будем по ним решать», — уточнил профсоюзный лидер.

Один из членов экипажа судна «Риройл-5», которое в настоящее время стоит на рейде в Азове, сообщил в понедельник ТАСС, что по зарплате с ним и еще тремя моряками судовладелец рассчитался после того, как они написали заявление в профсоюз и объявили голодовку. «С нами, кто голодал с 18 июля (четыре человека) полностью рассчитались и отпустили домой. Представитель судовладельца к нам не приезжал, приезжала транспортная прокуратура», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на судне «Риройл-5» остаются восемь человек — трое россиян и пять граждан Азербайджана, которые также не получали зарплату несколько месяцев, но не объявляли голодовку. С ними судовладелец обещает рассчитаться на следующей неделе, рассказал один из членов экипажа.

Minval.az