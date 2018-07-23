Попытка помочь незнакомой девушке закончилась для 22-летнего Назира Максимова трагедией. Как пишет «Комсомольская правда», в минувшие выходные молодой парень пришел к другу в кафе «Причал» на Октябрьской набережной, где тот работал. В это же время в заведении отдыхала компания из троих человек — две подружки и молодой человек. Сделав заказ, клиенты вышли на веранду. Буквально через несколько секунд Назир услышал крики с улицы.

— Достаньте мою сумку — там документы, там — всё! — умоляла, рыдая, одна из женщин.

Сначала в ледяную реку зашел взрослый мужчина. Дошел до середины и, оценив свои силы, вернулся на берег. Как рассказывают очевидцы, девушка продолжала истерику и бросалась к людям с просьбой о помощи. Назир, который много лет занимался плаванием, отказать не смог.

— Назир был в отличной физической форме, он всегда занимался спортом и был уверен в своих силах, — рассказал «КП» — Санкт-Петербург» друг Назира Самир. — Ну, и хотел помочь девушке. Нельзя же бросать человека в беде!

Назир снял футболку и смело нырнул в реку. Доплыл до злосчастной сумочки, поднял ее над головой. Толпа зевак вместе с нерасторопной клиенткой зааплодировали. Но спустя 5 секунд что-то пошло не так и парень просто скрылся под водой.

— Его сначала искали мужчины, — рассказывают очевидцы. – Ныряли, пытались найти тело. Безуспешно. Следом приехали спасатели, они уже достали погибшего.

В МЧС «Комсомолке» рассказали: тело парня обнаружили на глубине 2,5 метров, в 25 метрах от берега. Судмедэкспертиза уже заключила: от холода у пловца появились судороги, поэтому он и не смог доплыть до суши.

22-летний Назир Максимов приехал в Санкт-Петербург из Азербайджана всего полгода назад.

В Петербурге с Назиром уже попрощались. Его товарищи собрали деньги на то, чтобы перевезти тело на его родину в Азербайджан, откуда Назир переехал в Северную столицу всего полгода назад.

— Он всегда был таким храбрым, — вспоминает брат Назира Магомед.

Что касается сумочки девушки — ее все-таки нашли и вернули хозяйке. Очевидцы говорят, что она молча забрала ее и ушла.

Minval.az