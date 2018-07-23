Очередной случай чудовищного вандализма по отношению к природе совершен в Ясамальском районе.

Сегодня, 23 июля, в соцсетях распространили видео, на котором в районе напротив Республиканской больницы уничтожено сразу несколько деревьев. Уничтожено изощренно: в стволы деревьев просто влили несколько бутылок едкой жидкости, которую автор видео называет просто – «кислота». При этом, однако, демонстрирует, что эта жидкость способна сделать даже с асфальтом – превратить его в рыхлую массу.

Как следует из подписи под видео, сотворившие это преступление – рабочие одной из строительных компаний, которая облюбовала себе эту территорию под строительство объекта. Вырубить деревья обычным способом – что тоже является в настоящее время административным право- нарушением и карается штрафом, – им не удалось из-за вмешательства жителей близлежащих домов. Тогда эти преступники против природы решили действовать иначе и, не желая отступать от своих злых намерений, уничтожили деревья.

Издание 1News обратилось за комментарием в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, руководитель пресс-службы которого, Ирада Ибрагимова, сказала:

— Сотрудники Министерства оперативно отреагировали на жалобу, которая поступила к нам сегодня. Согласно поступившему звонку, этот вопиющий случай уничтожения деревьев произошел по адресу: ул. Шарифзаде, 130. Было выявлено, что из-за разлития химических веществ был нанес ущерб 21 единице зеленых насаждений. Наши сотрудники взяли на анализ частицы почвы в месте разлития химического вещества, чтобы провести работу по восстановлению пострадавших деревьев. Кроме того, мы обратились в Управление полиции Баку с просьбой помочь нам с поимкой виновных в этом преступлении, — а по-другому я их действия назвать не могу, — с тем, чтобы их задержали и назначили им соответствующее закону наказаниие. Я также хочу лишний раз напомнить нашим гражданам номер горячей линии Минэкологии – 168. В случае любой незаконной вырубки или уничтожения деревьев сразу звоните нам, — подчеркнула И.Ибрагимова.



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