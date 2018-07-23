«На фоне последнего коррупционного скандала в армии Армении заявление министра обороны этой страны Давида Тонояна о якобы завершении поставок российского оружия на 200 миллионов долларов по кредитному соглашению не что иное как попытка искусственно воодушевить население Армении».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

«Некоторое время назад армянская сторона заявила о серьезных проблемах в связи с поставкой российского оружия Армении по кредитному соглашению на 200 миллионов долларов. Однако спустя некоторое время, противореча собственному ранее сделанному заявлению, министр обороны Давид Тоноян бесстыдно и без зазрения совести уверяет всех будто Россия полностью завершила поставку оружия. Это не что иное, как попытка Тонояна обмануть собственный народ. Регулярное распространение Арменией подобного рода сообщений на фоне последнего коррупционного скандала в армии рассчитано не внутреннюю аудиторию с целью искусственно воодушевить армянское население. Как министр обороны Давид Тоноян должен знать, что Россия, не обеспечив свои ВС полностью каким-либо видом оружия, не поставляет его в зарубежные страны. Несомненно, виды оружия, о которых с гордостью заявляет министр обороны Армении, на самом деле не находятся на вооружении российской армии. Причина этого проста: это вооружение уже устарело и не годно для использования», — отмечается в заявлении.

Minval.az