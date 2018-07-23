Известный боксер Майк Тайсон прибудет с двухдневным визитом в Азербайджан».
Об этом агентству Репорт сообщил руководитель промоушен-группы Godzilla Эмиль Амирасланов.
Известный боксер Майк Тайсон прибудет с двухдневным визитом в Азербайджан».
Об этом агентству Репорт сообщил руководитель промоушен-группы Godzilla Эмиль Амирасланов.
Дата: 2018/07/23 13:43
Раздел: Новость
Просмотров:
183
Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал неэффективную работу чиновников регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), а также рекомендовал им
Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде Германии.
Ильхам Алиев поздравил президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси.
В результате нападения террористов на западе Ирана погибли 10 военных Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), передает
22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
21 июля в 22:20 на территории бакинского поселка Ахмедлы по неизвестным причинам на высоковольных линиях электропередач — 1
Российское ядерное оружие в несколько раз мощнее американского, следует из исследования SofRep, в котором публикуются бывшие сотрудники
Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных
Режиссер Джеймс Ганн, снявший обе части Стражей Галактики и работавший над их продолжением, уволен из-за оскорбительных постов