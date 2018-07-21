Сегодня в Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с руководящим составом министерства, где также посредством видеосвязи были привлечены командиры объединений и соединений.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, проанализировав текущее состояние в прифронтовой зоне и других местах дислокации войск на основании итогов проведенных учений, докладов командующих и командиров, а также результатов проверок по всесторонней деятельности войск министр обороны дал соответствующее указание.

Генерал-полковник Закир Гасанов определил задачи по повышению оперативности действия войск, боевой готовности, высокой маневренности и четкого взаимодействия подразделений, соединений, с целью своевременного сосредоточения сил и средств на направлениях вероятных боевых действий строгим соблюдением требований скрытного управления и маскировки.

В ходе совещания также были даны указания по общим вопросам строгого соблюдения мер безопасности, особенно пожарной безопасности, а также бесперебойного и всестороннего обеспечения войск.

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