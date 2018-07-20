В Москве состоялся Конгресс народов России, посвященный 20-летию Ассамблеи народов России. Участниками стали представители национально-культурных общественных объединений из разных регионов и стран, общественных организаций, члены региональных и федеральных органов власти, научного и экспертного сообщества.

Как сообщает «Национальный акцент», открылся Конгресс в Общественной палате России.

Глава ФНКА азербайджанцев Мехрибан Садыгова в своем выступлении отметила некоторую пассивность в органах власти при реализации Стратегии нацполитики. По ее мнению, потенциал национальных организаций и его активистов используется неэффективно, поскольку власти либо не вовлекают их в совместную работу, либо не дают финансовых инструментов.

Minval.az