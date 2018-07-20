Анна Нетребко вместе с супругом Юсифом Эйвазовым оказались в непростой ситуации. Оперные звезды должны были выступить на музыкальном фестивале в Баден-Бадене 20 и 23 июля, но им пришлось отказаться: оба супруга тяжело заболели. Острое вирусное заболевание оказалось настолько серьезным, что врачи прописали певцам строгий постельный режим. Как долго продлится лечение и чем конкретно они болеют, неизвестно. Об этом пишет издание 7Дней

Кстати, в конце июля у Нетребко и Эйвазова должен стартовать большой гастрольный тур по Южной Америке. Если этого не произойдет, супругов ждут серьезные финансовые убытки. И, хотя ходят слухи, что у Нетребко сумасшедшие заработки, ведь она оперная певица номер один в мире, сама артистка это отрицает.

В эфире программы «Однажды» она призналась: «В СМИ писали, будто я заработала семь с половиной миллионов долларов за год, но это абсолютная неправда. Не знаю, откуда они взяли подобные цифры. Честно сказать, у меня нет таких денег. Если продать всю недвижимость, всё, что у меня есть, может, и выйдет что-то около данной суммы. Однако я не могу распрощаться с квартирами в Нью-Йорке и Вене, так как они куплены в рассрочку на 30 лет».

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