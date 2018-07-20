Организация Walk Free Foundation представила глобальный индекс рабства 2018 года.

Как отмечается в региональном обзоре, посвященном Европе и Центральной Азии, в 2016 году в данном регионе в современном рабстве находилось около 3,6 миллиона мужчин, женщин и детей. Это 3,9 человека из каждой тысячи. «В Европе и Центральной Азии Туркменистан, Беларусь и Македония являются странами с самым высоким распространением современного рабства, в то время как Россия, Турция и Украина имеют самый высокий абсолютный показатель и составляют более трети (39%) жертв в регионе», – говорится в обзоре.

По данному же показателю Азербайджан в индексе занял 79-е место.

Из стран региона Турция заняла 48-ое место, Армения – 68-ое, Грузия – 80-ое.

Первое место в Глобальном индексе рабства у Северной Кореи.

Как говорится в докладе, посвященном методологии индекса, современное рабство охватывает ряд конкретных правовых концепций, включая принудительный труд, долговую кабалу, принудительные браки, рабство и сходную с рабством практику, и торговлю людьми. Хотя современное рабство не определено законом, оно используется в качестве зонтичного термина, который фокусирует внимание на общности в рамках этих правовых концепций.

Minval.az