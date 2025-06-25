Люди в возрасте около 60 лет в летний период чаще сталкиваются с проблемами питания.

Об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, лето — это период, когда люди уходят в отпуск и отдыхают.

«В предстоящие праздничные и выходные дни необходимо особенно внимательно относиться к питанию. В это время чаще наблюдаются случаи нерегулярного и чрезмерного приёма пищи. Это может привести к вздутию живота, набору веса, запорам, жировому перерождению печени и поджелудочной железы, повышению уровня сахара и холестерина в крови».

Эксперт также отметил, что приём пищи один раз в день — серьёзная ошибка:

«Некоторые считают, что если есть один раз в день, можно похудеть или сохранить здоровье. Это ошибочное мнение. Если у человека нет хронических заболеваний, он не ведёт сидячий образ жизни и его порции сбалансированы, то трёх основных приёмов пищи в день вполне достаточно. Помимо частоты питания, важны также качество и состав пищи».

Гастроэнтеролог рекомендует в летние месяцы употреблять больше овощей, фруктов, молочных продуктов и достаточное количество воды:

«Из-за высоких температур летом аппетит снижается, и организм требует больше жидкости и лёгкой пищи. Частое употребление тяжёлых блюд в такую жару может вызвать дискомфорт, повышенное потоотделение и расстройства пищеварения».