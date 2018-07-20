Советский суд Казани вынес приговор 38-летнему жителю Азербайджана. Мужчина в ноябре 2017 года устроил стрельбу на Вьетнамском рынке.

По версии следствия, обвиняемый поссорился с двумя оппонентами из-за долгов. Ссора произошла около торгового павильона на улице Журналистов. В порыве гнева азербайджанец схватил пистолет ТТ образца 1933 года и четыре раза выстрелил в своих обидчиков. Очевидцы тогда вызвали медиков. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями, оба остались живы.

Свою вину подсудимый не признал. По статьям «Покушение на убийство общеопасным способом» и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка боеприпасов» обвиняемого приговорили к 11 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима, уточняет ИА Татар-информ.

Minval.az