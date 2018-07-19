Люблинский суд Москвы вынес приговор трем участникам организованной группы, совершавшим разбойные нападения на салоны сотовой связи.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе московской прокуратуры, злоумышленники, два гражданина Азербайджана и житель Дагестана, с января по февраль 2017 года совершили два разбойных нападения на салоны сотовой связи на Шоссейной улице и Нахимовском проспекте, причинив ущерб компаниям на общую сумму более 230 тыс. рублей.

Суд приговорил фигурантов дела к срокам от 8,5 лет до 9 лет колонии строгого режима, добавили в прокуратуре.

Minval.az