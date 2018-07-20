Известная телеведущая Маргарита Митрофанова в рамках телепроекта о путешествиях «Один день в городе» канала «Моя планета» побывала недавно в Баку. «Путешествие – это искусство», — считает она. — Но познавать мир нужно вооружившись некими конкретными знаниями». Корреспондент «Москва-Баку» попросил Риту поделиться тем, что осталось «за кадром» ее поездки в Азербайджан, а также дать туристам ряд полезных практических советов, чтобы превратить бакинские каникулы в незабываемое событие своей жизни.

— Прошло уже некоторое время после вашего вояжа в Баку. Первые впечатления улеглись, что осталось в памяти от знакомства с этим городом и его жителями?

— Я посетила чемпионат мира по гостеприимству, — ни больше, ни меньше – все, с кем мне там довелось общаться, очень дружелюбные, улыбчивые… Впервые побывала на азербайджанской земле, и хочу сказать, что Азербайджан для нас, россиян – это Восток близкий и понятный.

Реальная жизнь не «на камеру» меня очень впечатлила. Даже не зная, что я журналистка и мы тут снимаем фильм, на бакинском рынке мне дарили какие-то удивительно вкусные вещи, просто так — от чувств и широты душевной.

Сейчас скажу «страшную» вещь. (Шепотом.) Самые вкусные шашлыки делают в Азербайджане. (Улыбается.). Говорю тихо, чтобы не обидеть соседнюю Грузию. Кухня там отменная, но мясо в Азербайджане все-таки самое вкусное.

— Привезли себе на память какой-нибудь сувенир?

— О, покупки в столице Азербайджана – отдельная тема. В центре Баку всегда можно найти магазин c доступным по деньгам товаром, ассортимент которого отвечает твоим вкусам и увлечениям. В одном таком я купила себе модную чалму. Хочешь приобрести что-то старинное — поезжай на блошиный рынок. Там есть, где разгуляться фантазии.

Вы знаете, после дня, проведенного в Баку, у меня возникло желание, которое следует осуществить.

— Какое?

— Теперь я обязательно должна побывать в других азербайджанских городах! Конечно, находясь в Баку, я понимала, что он — не весь Азербайджан, а лишь одна его часть, пусть и очень яркая. Мы часто судим о стране по ее столице, что неправильно. Это лишь ее «парадные ворота». Но ведь есть еще водопады, реки, горы… Рассказы о розовых фламинго в одном из национальных парков Азербайджана волнуют мне душу (Смеется.), хочу увидеть все собственными глазами!

Мой первый и главный совет путешественникам, выбравшим для отпуска Азербайджан, — провести один день в столице, а все остальные посвятить поездкам по маленьким городам и заповедным местам страны.

— Рита, наверняка, у вас «припасены» и другие полезные советы для наших читателей. В сезон летних отпусков они особенно актуальны.

— С большой радостью поделюсь своими секретами (Улыбается.). Они, кстати, пригодятся не только для поездки в Азербайджан, но и в другие страны со знойным климатом.

1. Если жарко – не забываем пить воду и не допускаем обезвоживания. В сумке надо всегда иметь бутылку с обычной водой.

2. Берем с собой много хлопчатобумажных маек. В Баку сильные ветра, но летом жара стоит запредельная и сменные майки точно лишними не будут!

3. Безалкогольное пиво хорошо утоляет жажду и придает силы, дарит «микро-кураж» (Смеется.). Но при этом тебя не утомляет.

4. Если желудок «бунтует», произошло пищевое отравление, то рекомендую пить Кока-колу. Это средство от любой заразы, говорю вам как заядлая путешественница!

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