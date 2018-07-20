Российская фигуристка Татьяна Навка, жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, показала стойку на руках.
Видео она разместила в Instagram. «Ну очень это сложно», – написала спортсменка.
Российская фигуристка Татьяна Навка, жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, показала стойку на руках.
Видео она разместила в Instagram. «Ну очень это сложно», – написала спортсменка.
Дата: 2018/07/20 0:03
Раздел: Видео
Просмотров:
173
Пассажир самолета, который потерпел крушение в ЮАР, снял момент падения, передает Рамблер Новости.
Тверской суд Москвы арестовал болельщика, который облил лидера ЛДПР Владимира Жириновского пивом, на 14 суток, сообщает «РИА Новости».
Допрос полицейскими участников панк-группы Pussy Riot попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Лентач».
Скандально известная российская панк-группа Pussy Riot выбежала на поле стадиона »Лужники» во время финального матча чемпионата мира
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер появился на саммите НАТО совершенно пьяным
Поросенок прожил два дня.
В китайском городе Венлинг женщина арендовала спортивный автомобиль Ferrari 458 и через несколько минут врезалась в дорожное
Масштабная драка между фанатами Сенегала и болельщиками сборной Польши произошла в бельгийском Антверпене.
В Китае впервые удалось заснять на видео илийскую пищуху (Ili Pika) — редчайшего зверька из отряда зайцеобразных,