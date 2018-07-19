Защитник сборной Азербайджана по футзалу Финео будет играть в чемпионате Бразилии.

Как сообщает «Азериспорт», в марте Финео перешел в китайский клуб «Цухай», но недолго задержался там. Теперь он будет играть за бразильский «Сан Хосе».

Minval.az