Защитник сборной Азербайджана по футзалу Финео будет играть в чемпионате Бразилии.
Как сообщает «Азериспорт», в марте Финео перешел в китайский клуб «Цухай», но недолго задержался там. Теперь он будет играть за бразильский «Сан Хосе».
Защитник сборной Азербайджана по футзалу Финео будет играть в чемпионате Бразилии.
Как сообщает «Азериспорт», в марте Финео перешел в китайский клуб «Цухай», но недолго задержался там. Теперь он будет играть за бразильский «Сан Хосе».
Дата: 2018/07/19 21:31
Раздел: Азербайджан, Спорт
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