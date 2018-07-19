На морском вокзале в международном порту туркменского города Туркменбаши трудовые мигранты по несколько дней стоят в очереди на паром до Баку, пытаясь добраться до Азербайджана в поисках работы, сообщает сайт «Альтернативные новости Туркменистана».

Паром ходит не ежедневно, и чтобы на него попасть, люди проводят на вокзале от трех до пяти суток. Пройти на судно, чтобы купить проездной билет, можно только по талону. Официальная стоимость билета составляет 160 манатов ($10), талон должен быть бесплатным, но его очень сложно достать, поэтому местные спекулянты продают его мигрантам за 500 манатов (около $31).

Бизнес привлекает посредников и мошенников. «Многих посредников уже неоднократно ловили на месте преступления и арестовывали, но другие все равно продолжают незаконную продажу, уж больно выгодное это дело. Половина города занимается этим бизнесом», — сообщил источник издания. По словам источника, в порту накалена обстановка. «Народ в массе своей обозленный, срывается по малейшему поводу. Причина вспышек злости в том, что ничего нельзя сделать просто так: купить билет, не стоять в очереди, не сидеть сутками в ожидании чего-либо», — пишет сайт.

Туркмены предпочитают местный паром «Беркарар», поскольку он дешевле, чем азербайджанский. Билет на азербайджанский паром стоит $60 и платить нужно только в валюте.

Новый порт в Туркменбаши был открыт в мае 2018 года. Основной поток туркменов в Баку — это мигранты в поисках работы. «Паром используется в основном для грузов, и этим путем могут перебраться единицы, — объяснил Deutsche Welle глава правозащитной организации «Туркменская инициатива по правам человека» (ТИПЧ) в Вене Фарид Тухбатуллин. — Львиная доля уезжающих использует авиатранспорт. Железнодорожного сообщения с соседями Туркмения не имеет. Для жителей приграничных с Казахстаном областей есть возможность перейти границу в Казахстан, но последние два месяца эта граница закрыта по решению туркменской стороны».

Власти Туркмении пытаются бороться с оттоком рабочей силы и создают различные искусственные препятствия, поскольку мигранты стараются по возможности не возвращаться. Азербайджан стал популярным зарубежным направлением миграции после экономического кризиса. В самую популярную у туркменских мигрантов Турцию выехать тоже крайне сложно. В аэропорту Ашхабада даже появились специальные кассы для продажи билетов на места, освободившиеся после тех, кому отказали в вылете. Из-за роста числа потенциальных мигрантов в стране увеличился срок оформления загранпаспортов.

Minval.az