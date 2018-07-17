Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил внутриполитическую обстановку и процесс карабахского урегулирования с первым президентом республики (1991-1998 гг.) Левоном Тер-Петросяном.

Как сообщает пресс-служба правительства, встреча состоялась вечером в минувший понедельник в доме Н.Пашиняна.

«Первый президент представил свою позицию по вопросу путей преодоления ряда вызовов, стоящих переда Арменией. Были обсуждены вопросы, связанные с внешней политикой и карабахским урегулированием», — отметили в армянском правительстве.

Встреча состоялась по инициативе Левона Тер-Петросяна.

Minval.az