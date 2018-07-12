Французские власти не будут поставлять оружия, которое может быть использовано в Карабахе.

Как передает Sputnik Армения, об этом сказал на пресс-конференции в четверг Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Ранее портал AzeriDefence распространил сообщение о снятии Парижем эмбарго с французских компаний на продажу Азербайджану продукции оборонного назначения. Посольство Франции в Армении вскоре эту информацию опровергло.

«Как только получили сведения об этих слухах, мы сразу дали опровержение. Для нас это была возможность еще раз подтвердить нашу позицию — Франция уважает взятые на себя обязательства в рамках международного законодательства – не поставлять оружие или боеприпасы, которые могут быть использованы в Карабахе», — сказал Лакот.

По словам Лакота, встреча глав МИД Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Брюсселе была долгожданной. Он отметил, Париж привержен своим обязательствам и принципам и в вопросе решения карабахского конфликта.

«Конфликт не может быть решен с применением силы. Народу Нагорного Карабаха может быть предложено только мирное решение», — сказал Лакот.

Об этом, по его словам, премьер-министру Армении сказал также президент Франции Эммануэль Макрон. Лакот отметил, что французские власти позитивно воспринимают заявления Армении о том, что конфликт может быть решен только мирным путем.

Minval.az