Официальный Париж снял с французских компаний запрет на продажу Азербайджану продукции оборонного назначения. Военно-промышленные компании этой страны уже приступили к маркетинговым работам, сообщает Minval.az со ссылкой на издание AzeriDefence.

ВПК Франции на азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018, которая пройдет 25-27 сентября, будет представлен в широком формате. В частности, как отмечает издание, на ADEX-2018 будут представлены такие ведущие компании, как MBDA Systems, CIFAL Group, Nexter Systems, Naval Group, Airbus Defense, Etienne Lacroix, Proengin, Thales и другие.

Minval.az