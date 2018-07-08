О Тамаре Синявской и Муслиме Магомаеве написано огромное количество статей и воспоминаний, снято множество документальных фильмов. Неудивительно, что Тамара Синявская стала музой и любовью Муслима Магомаева. Эти два человека не только достигли невероятных высот в своем творчестве, но и сумели пронести свою любовь через всю жизнь.

Красивая история их любви стала главной в документальном фильме Первого канала. Журналистам удалось взять интервью у Тамары Синявской, совсем не похожее на те, которые она давала раньше. Впервые она рассказала о том, как уживались две яркие звезды с сильными характерами. К тому же друзья семьи поведали о том, что Магомаев был большим ребенком, а она, русская красавица, стала его настоящей восточной женой.

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