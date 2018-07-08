Брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левона Саргсяна объявили в розыск из-за обвинений в незаконном обогащении и уклонении от декларации имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Специальной следственной службы республики.

Кроме того, по этому делу в розыск объявлена дочь Левона — Ани Саргсян. Суд вынес постановление об аресте брата бывшего президента, а Ани Саргсян и ее брата Нарека поместил под подписку о невыезде.

Левон Саргсян с 1998 года работал послом в таких арабских странах, как Сирия, Тунис и Иордания. С 2010 года он является послом по особым поручениям. Согласно этому статусу он должен был представить упомянутую сумму в своих декларациях.

В Ереване 25 июня задержали другого брата экс-президента Армении Александра Саргсяна по подозрению в незаконном хранении оружия.

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