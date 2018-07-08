Автором первого гола стал полузащитник сборной России Денис Черышев, поразивший ворота хорватов дальним ударом на 31-й минуте. Уже на 39-й минуте форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич восстановил паритет, головой переправив мяч в ворота Игоря Акинфеева после передачи Марио Манджукича.

На 101-й минуте после подачи углового в исполнении Луки Модрича мяч в ворота российской команды ударом головы переправил защитник Домагой Вида, а 115-й минуте после подачи Алана Дзагоева счёт сравнял Марио Фернандес.

В серии послематчевых пенальти в составе сборной Хорватии забили Марцело Брозович, Модрич, Вида и Иван Ракитич. Удар Матео Ковачича парировал Игорь Акинфеев, сообщает RT.

В составе российской команды свои удары реализовали Алан Дзагоев, Серегй Игнашевич и Далер Кузяев. Фёдор Смолов не сумел переиграть Даниэля Субашича, а Феранадес — попасть в створ ворот.

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