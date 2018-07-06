В Анталье задержали российского туриста, которого подозревают в краже семи шуб, сообщает Haberler. Как отмечается, в магазине ночью совершили взлом. Под подозрение попал 32-летний россиянин.

— Полиция обнаружила семь шуб в гостиничном номере 32-летнего россиянина в районе курорта Кемер. Рейд был совершен после того, как местный магазин сообщил о ночном взломе и пропаже шуб на сумму $3,5 тысячи, — отмечается в сообщении.

По информации Национального туристического союза, мужчина был задержан за кражу и нанесение ущерба имуществу. Украденные предметы находились в номере отеля в Кемере.

Minval.az