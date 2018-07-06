Сборная Франции обыграла уругвайцев со счётом 2:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Команда Дидье Дешама владела большим территориальным преимуществом и смотрелась предпочтительнее латиноамериканцев, которые в такой важной встрече остались без Эдисона Кавани. Отсутствие ключевого игрока из-за травмы повлияло на ход игры.

Открыл счёт на 40-й минуте встречи французский игрок мадридского «Реала» Рафаэль Варан, а помог ему отличиться лидер сборной Антуан Гризманн. На 61-й минуте уже сам Гризманн увеличил преимущество. Как итог — 2:0, пишет «Лайф».

Таким образом, сборная Франции становится первым полуфиналистом чемпионата мира. Уругвайцы же покидают турнир. Соперник французов станет известен уже сегодня по итогам матча Бразилия — Бельгия.

Minval.az