Попытка госпереворота в Черногории может больно ударить по Москве

В девяностые годы корреспондент The New York Times Стефан Кинзер советовал забыть о южноафриканских бриллиантах, тайских акциях и фьючерсных сделках по сырью ради единственного не поделенного на тот момент богатства — каспийской нефти.

За это время уже были подписаны многие контракты, построен трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, азербайджанская нефть во многом изменила расклад сил на европейском энергетическом рынке. Теперь в Азербайджане дан старт новому суперпроекту — Южному газовому коридору, который перекраивает уже «газовую» карту, в особенности на юге Европы, где еще недавно монополия «Газпрома» не подвергалась сомнению. Он вызвал огромный интерес и у балканских стран — новых независимых государств, появившихся на месте бывшей Югославии, в том числе в Черногории. Здесь реализуется свой проект Транс-Ионического трубопровода IAP протяженностью 516 километров, который пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод IAP планируется подключить к ТАР, предназначенному для поставок азербайджанского газа в Европу, в албанском городе Фиери.

А пока что Черногория и Албания укрепляют сотрудничество в другой сфере. Министр обороны Черногории Предраг Бошкович и его албанская коллега Олта Джачка подписали во вторник соглашение о сотрудничестве в рамках миссии защиты воздушного пространства НАТО (Аir Policing). Как говорится в сообщении минобороны Черногории, это соглашение «позволит самолетам Вооруженных сил Греции и Италии, которые выполняют миссию защиты воздушного пространства Черногории, во время выполнения Аir Policing беспрепятственно пересекать границы Черногории и Албании. Тем самым, выполнение миссии для греческой и итальянской авиации будет значительно упрощено». Поясним: Албания вступила в НАТО еще в апреле 2009 года. Черногория — в начале июня 2017 года. А с 5 июня самолеты ВВС Италии и Греции 5 июня приступили к постоянному патрулированию воздушного пространства Черногории в рамках программы интегрированной системы противовоздушной и противоракетной защиты Североатлантического альянса.

А вот этому самому вступлению Черногории в НАТО предшествовали весьма драматичные события. Россия, напомним, ни много ни мало пыталась устроить в этой небольшой балканской стране переворот. С октября 2016 года, когда в Черногории прошли парламентские выборы, его сценарий не раз описывался в прессе. Как уже в конце октября 2016 года рассказывал специальный государственный прокурор Черногории Миливое Катнич, в плане переворота были задействованы пять вооруженных групп общей численностью 60 человек. Предполагалось, что в воскресенье 16 октября, то есть в день выборов, около 11 вечера, эти люди, переодетые в форму черногорской полиции, захватят здание Скупщины — черногорского парламента, перед которым как раз в это время радикальная оппозиция планировала провести митинг против «фальсифицированных выборов». Группа захвата должна была открыть стрельбу по собравшимся и тем самым спровоцировать хаос и штурм парламента толпой. После захвата парламента оппозицией планировалось арестовать ряд руководителей республики. Другой группе предстояло блокировать черногорский спецназ, не позволив его главным силам покинуть свою базу в одном из районов столицы страны Подгорицы. Планировалось и убийство черногорского лидера Мило Джукановича.

И вот теперь многие СМИ, включая Newsweek, «Голос Америки», «УкрИнформ», ИноПрессу и т.д., цитируют новый доклад, опубликованный Исследовательским институтом внешней политики (аналитический центр, базирующийся в Филадельфии), посвященный все тому же неудавшемуся перевороту. «… Черногория…на пороге присоединения к НАТО столкнулась не просто с переворотом, но с переворотом, поддерживаемым российским правительством», – подчеркивает один из авторов доклада, Ричард Кремер, выражая надежду, «что этот доклад породит тревогу по поводу того, что Россия настроена настолько серьезно, что готова применить жесткую силу для достижения своих политических целей на Балканах. У России есть цели на Балканах, и она готова прибегнуть к насильственным средствам, чтобы их достичь». Уже известно, что два сотрудника российских спецслужб – Эдуард Шишмаков и Владимир Попов – после попытки переворота в Черногории бежали в Сербию, а затем вернулись в Россию.

Как отмечают следователи, накануне несостоявшегося переворота в Черногорию из Сербии проникли около полусотни сотрудников ГРУ, и вряд ли для того, чтобы понежиться на местных пляжах. Авторы доклада уверены: «В месяцы, предшествующие парламентским выборам в октябре 2016 года, российские агенты, сербские экстремисты и лидеры черногорского оппозиционного альянса (Демократический фронт) готовились в ночь выборов устранить правительство насильственными методами». По мнению следователей, «они планировали спровоцировать вспышку политического насилия в надежде вызвать протесты в общенациональном масштабе и свергнуть правительство ДПС во главе с Мило Джукановичем. По словам официальных лиц, этот проект инициировали сербские националисты в начале 2016 года под руководством сотрудников ГРУ и ФСБ».

Но…к чему весь сыр-бор? Почему Москве было так важно предотвратить вступление в НАТО Черногории, тем более что российские эксперты по этому поводу язвительно отшучивались: дескать, ну как может повлиять на обороноспособность альянса эта небольшая страна?

Между тем ставки тут были весьма высоки. Во-первых, в НАТО вступала православная славянская страна, один из аэропортов которой в 1999 году подвергся ударам натовской авиации (!). Во-вторых, Черногория — страна маленькая, но с выходом в море. Как известно, большую часть побережья Адриатики, принадлежавшего бывшей Югославии, разделили между собой Черногория и Хорватия. Через территорию Хорватии выкроили узкий коридор для Боснии и Герцеговины, где тоже поглядывают на НАТО. К вступлению в альянс готовится Македония. А это уже означает, что в «североатлантическом кольце» оказывается Сербия — последний союзник РФ на Балканах. Где обстановка резко меняется не в ее пользу.

Но самое главное, Москву беспокоил сам факт расширения альянса после стольких громких заявлений Москвы, что ей это расширение ну никак не нравится. Вступление Черногории в НАТО прозвучало на этом фоне как громкая дипломатическая пощечина России. И демонстрация, что Североатлантический альянс не намерен испрашивать у нее разрешения на прием новых членов. В том числе и тех, кого Москва записала в свои «эксклюзивные союзники». Но не ждала, что у этих союзников проснется собственное мнение.

В 2015 году Россия попыталась сколотить в Скупщине Черногории этакий «антинатовский блок». Спровоцировала беспорядки. Внезапно в СМИ прорвался мутный поток «расследований», в том числ со стороны вроде бы прозападных НПО, будто бы Мило Джуканович — коррупционер. Не помогало. И тогда решили прибегнуть к крайним мерам.

Строго говоря, Черногория — не первая страна, где Россия попыталась свергнуть неугодное правительство или ввергнуть страну в долгую нестабильность. Во всяком случае, можно в который раз вспомнить, как в 2008 году в интервью Le Monde Андрей Илларионов, бывший советник Владимира Путина заявил: «Целью России было свергнуть Саакашвили, войти в Тбилиси под прикрытием революции или государственного переворота, сопровождающегося вооруженными столкновениями. Такой сценарий уже имел место на Кавказе в 1990-х, и тогда за границей это мало кого беспокоило». Илларионов имел в виду Азербайджан, впервые, по сути дела, признав, что гражданскую войну в нашей стране провоцировали извне. Интерес понятен: в Баку планировали подписание все тех же нефтяных контрактов, рассчитывали добиться не номинальной, а реальной независимости от РФ, и Москва стремилась все это прекратить. В том числе и ценой разрушения азербайджанской государственности. Да, и в начале девяностых, и даже в 2008 году эти опасные игры сошли Москве с рук. Но цена неудавшегося переворота в Подгорице может оказаться куда выше. Особенно теперь, когда РФ подозревают в попытках вмешаться в выборы в США, ФРГ и других странах. И тут уже вряд ли стоит быть так уж уверенными, что уже не хакерские взломы, а попытка силового сценария в Черногории останется для РФ совсем уж без последствий.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az