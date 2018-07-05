Служба национальной безопасности (СНБ) Армении огласила подробности спецоперации, проведенной накануне в доме Александра Саргсяна — брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Пресс-релиз СНБ был распространен в четверг вечером.

В результате оперативно-розыскных действий СНБ получила информацию о крупной партии наркотиков и оружия, хранящихся в квартире одного из домов на улице Арама в Ереване. Выяснилось также, что эти наркотики и оружие принадлежат гражданину Армении, 31-летнему Нареку Александровичу Саргсяну.

В рамках спецоперации 25 июня оперативники СНБ на улице Арама задержали граждан Сероба Саакяна и Владимира Шаинянца. При них были чемоданы.

Задержанных доставили в Следственное управление СНБ Армении. При допросе выяснилось, что Сероб Саакян – близкий друг хранившего оружие и наркотики Нарека Саргсяна. Он оказался в центре внимания правоохранительных органов, поскольку помогал Саргсяну.

Следственными действиями также было установлено, что Нарек Саргсян 22 июня 2018 года вместе со своим охранником Артемом Петросяном вылетел в Москву с целью перебраться в одну из европейских стран. До вылета Нарек Саргсян передал Серобу Саакяну ключ квартиры в одном из домов на улице Арама, а уже 25 июня через своего телохранителя попросил Саакяна забрать два чемодана из квартиры и перепрятать.

При личном обыске в чемоданах, находившихся у Владимира Шаинянца и Сероба Саакяна, были найдены кокаин, метамфетамин, четыре пистолета, один из которых с глушителем, патроны, таблетки неизвестного происхождения, а также стеклянные и пластмассовые трубочки с беловатым и темным налетом, которые, по всей вероятности, служили приспособлениями для приема наркотиков.

Оружие направлено на экспертизу, которая позволит выяснить, применялось ли оно при совершении тех или иных преступлений.

Кроме того, в СНБ получили сообщение о том, что еще в 2013 году Нарек Саргсян, злоупотребив доверием одного из наследников художника Мартироса Сарьяна, взял у него 14 эскизов общей стоимостью около 280 тысяч долларов, пообещав заплатить за них 28 тысяч долларов. На оставшуюся сумму обещал совместно открыть казино.

После того, как картины были переданы Саргсяну, тот нарушил свое обещание, игнорировал требования наследника художника и не вернул картины.

По факту заявления в Следственном управлении СНБ было возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1 части третьей ст. №178 УК Армении (мошенничество). По адресу прописки Нарека Саргсяна 4 июля был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены картины Мартироса Сарьяна, 115 тысяч долларов, 27 тысяч евро, дорогие часы, множество золотых монет, украшений, законность приобретения которых будет проверена в рамках уголовного дела.

В ходе обыска отец Нарека Саргсяна Александр Саргсян сообщил, что якобы рисунки были куплены им. Он в следственном управлении СНБ был допрошен относительно обстоятельств сделки. Кроме того, он подвергся очной ставке с представившим сообщение лицом, которое вновь заявило, что рисунки обманом похитил у него Нарек Саргсян.

Кроме дома Нарека Саргсяна обыски также прошли в принадлежащих ему территориях, а также дорогих машинах. В одном месте в сейфе, расположенном в рабочем кабинете, была найдена тара, в ней – вещество, напоминающее наркотическое. Принадлежности к употреблению прилагались.

Одну из машин — Mercedes-Benz GLE 400 4matic 2017 года стоимостью примерно 90 тысяч долларов – вышеуказанное лицо, вовлеченное в сомнительные сделки и известное своими взбалмошными привычками, без колебаний подарил подруге.

Нарек Саргсян и Артем Петросян привлечены к делу в качестве обвиняемых и объявлены в розыск, мерой пресечения в их отношении заочно избран арест.

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