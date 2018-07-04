Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил поправки к закону о вузах, согласно которым частным вузам запрещено преподавать на русском языке. В прошлом году по русскоязычным программам училась примерно треть студентов частных вузов.

«Было принято решение не передавать поправки на повторное рассмотрение, поскольку необходимо единое употребление языка на всех уровнях образования, – заявил президент (цитата по изданию «Настоящее время»). – Это политическое решение принято, и я не вижу оснований, почему его не провозгласить».

Поправки в закон коснутся порядка 7,5% студентов, которые сейчас учатся в Латвии по русскоязычным программам. С 1 января будущего года прием новых студентов на русскоязычные программы обучения будет запрещен.

Согласно закону, на иностранном языке разрешается преподавать только в том случае, если такое обучение необходимо по специальным языковым или культурным программам.

Ранее закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах.

Minval.az