В результате стрельбы, которая произошла вчера днем в Киеве возле ресторана «Долма», погиб выходец из Азербайджана – член этнической преступной группировки, ниточки от которой могут вести к «вору в законе» Надиру Салифову (Гули), сообщает Fakti.ua.

Известно, что, примерно, в 16.15 на пересечении Тверской и Васильковской улиц из остановившегося автомобиля выбежал мужчина и произвел несколько выстрелов в спину прохожему, а когда тот упал, произвел еще три выстрела в грудь. «Скорая» увезла пострадавшего в тяжелом состоянии в 17-ю больницу, где спустя несколько часов он скончался.

Как заявил начальник киевского главка полиции Андрей Крищенко, одной из версий, которые отрабатывают правоохранители, является заказное убийство. По его словам, стрелявший убежал дворами, его сообщник, или несколько сообщников, скрылись на автомобиле.

Погибшим оказался Агаев Дауд Шахвелед оглу 1988 года рождения, который уже был известен правоохранителям. В марте 2015 года его задерживали за попытку нападения на местного бизнесмена. Силовики получили информацию, что мужчину собираются похитить с целью получения выкупа. В назначенный день спецназовцы и оперативники заблаговременно заняли позиции, готовясь схватить похитителей. Но как только бизнесмен вышел из дома, внезапно появились преступники, которые сразу же открыли по нему огонь, ранив в ноги. Силовики тут же отреагировали, однако нападавшие попытались скрыться на двух автомобилях. В результате завязавшейся погони все они были задержаны. Среди них как раз и был убитый Агаев.

У преступников изъяли автомат и четыре пистолета и задержали за попытку убийства и посягательство на жизнь милиционера. Суд арестовал всех подозреваемых без права внесения залога. Однако, вскоре Агаеву, а по некоторым данным, и остальным его подельникам, которым грозило заключение вплоть до пожизненного, удалось оказаться на свободе.

Как заявил депутат украинского парламента Игорь Мосийчук, убитый азербайджанец был близок к Олегу Крапивину (Олегу Бакинскому). Официально являясь бизнесменом и занимая пост председателя Киевской организации азербайджанцев Украины, он, по некоторым данным, контролирует часть украинского наркобизнеса и деятельность группировок вымогателей, которые действуют в интересах Гули. На то, что именно он занимает данную нишу в криминальном бизнесе, наряду с «крышеванием» работников овощебаз, указывают многочисленные факты похищений азербайджанских бизнесменов, работающих на Украине.

За последние три года в Украине было похищено почти тридцать азербайджанцев. К большинству этих преступлений причастна азербайджанская мафия. Как предполагают в полиции, люди Бакинского и Гули «засветились» и в нескольких нашумевших похищениях, когда заложникам пришлось выплатить за свое освобождение миллионные суммы в биткоинах. В начале этого года члены азербайджанской общины Украины даже провели митинг с обращением к властям защитить их от творимого людьми «законника» «беспредела».

В то же время, известно, что и не все члены азербайджанские банды Украины желают работать на Гули. Некоторые из них остаются верны последователям бывшего врага Гули – убитого в 2016 году «законника» Ровшана Ленкоранского. Это противостояние периодически выливается в истории, подобные вчерашней. Так, в мае прошлого года в Одессе обстреляли машину с двумя доверенными Гули. Им повезло — оба отделались легкими ранениями.

Minval.az