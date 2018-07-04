Суд в Ереване разрешил арестовать экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна, привлеченного в качестве обвиняемого и объявленного в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «свержение конституционного строя» в связи разгоном акций протеста в марте 2008 года. Как передает РИА Новости, об этом сообщили в Специальной следственной службе республики.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, проводила с 20 февраля того же года в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал в отношении Арутюняна арест в качестве меры пресечения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Во вторник было возбуждено уголовное дело в связи с событиями в Ереване 1-2 марта 2008 года по статье «свержение конституционного строя». Принято решение о привлечении бывшего министра обороны, генерал-полковника Арутюняна в качестве обвиняемого.

В частности, отмечается, что Арутюнян и другие должностные лица, нарушив Конституцию Армении, установили военное положение в стране, использовали вооруженные силы в политических вопросах против граждан участвующих в мирных собраниях. Арутюнян объявлен в розыск.

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