Визит российских экспертов грозит взорвать внутриполитическую ситуацию в Армении

Наверное, с того дня, когда в жизни человечества появилась литература, пусть даже в виде устного народного творчества, в ней воспевали мужество и смелость и всячески порицали трусость. Сегодняшние психологи, впрочем, уверены: это заблуждение, что смелые и мужественные люди ничего не боятся. Просто они могут преодолевать свой страх и уж во всяком случае не впадать в панику. А уж пересчитать количество литературных произведений, чей сюжет закручен вокруг поисков этакого «лекарства против страха», чудодейственного снадобья, способного «отключить» у человека страх и панику, специалисты не берутся даже приблизительно.

Но одно дело, если упитанная и не очень спортивная дама с визгом взлетает на стол, увидев крохотную мышь. И совсем другое, когда «лекарство против страха» требуется целой стране. Примерно так, как это происходит сегодня в Армении, которую конференция с участием российских экспертов и депутатов в Джоджуг Марджанлы вогнала в состояние, близкое к панике. Новости и комментарии на тему того, что Азербайджан, по выражению ереванской «Лрагир», «повез на «экскурсию» на Лелетепе группу россиян, где они сфоткались и выступили с антиармянскими заявлениями», остаются здесь в «топе новостей».

Конечно, в Армении и тут постарались изобразить что-то похожее на успокоительные заявления. В МИД Армении назвали состоявшийся в Джоджуг Марджанлы форум «спектаклем», о чем заявил журналистам пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян. «Вы думаете, что российские т.н. «эксперты», посетившие Азербайджан на его же деньги и побывавшие на линии соприкосновения, должны были сказать что-то другое? Ясно, что все это было тщательно подготовленным спектаклем, целью которого были именно эти заявления», — отметил Балаян.

А как уверена упомянутая выше «Лрагир», «Баку сейчас пытается решать не одну задачу, которые, однако, являются следствием главной нерешенной задачи – Азербайджан не может получить добро на войну от стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и от Ирана». Но, по мнению издания, оказывается, «любое изменение статус-кво, тем более, в виде «победы» Азербайджана, может вычеркнуть из международной повестки проблему, которая уже много лет является поводом для существования важного международного формата, в котором обсуждается вовсе не только «Арцахский конфликт» (здесь и далее кавычки наши — Ред.). Баку понимает, что ему просто не дадут права менять международную повестку».

Здесь бы, конечно, ереванским «аналитикам» необходимо кое-что напомнить. Дело даже е в том, что называть анемичную и невнятную Минскую группу «важным международным форматом» — за пределами понимания. Важно другое. Мировое сообщество признает Азербайджан в его существующих границах, то есть вместе с Карабахом, и никакого «позволения» для восстановления своей территориальной целостности наша страна ни у кого испрашивать не обязана. Азербайджан — это не Армения, все ключевые решения от имени которой принимаются в Москве. Более того, о готовности решить проблему военным путем, если переговоры не дадут результата, в Баку заявляли уже давно. Но теперь изменился расклад сил. В те же дни, когда СМИ цитировали заявления российских депутатов и экспертов, что Карабах — это территория Азербайджана, в нашей стране, согласно плану, начались те самые широкомасштабные военные учения. Уже прошли маневры танков, в воздух поднята боевая авиация, задействована артиллерия, ракетные системы…Да тут еще с нахичеванского направления, где Армения уже понесла территориальные потери, вновь приходят тревожные новости.

Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян, правда, вновь выступил с серией «успокаивающих» заявлений. «Ситуация контролируется. Ведется нормальная работа. Поводов для беспокойства нет», — сказал он журналистам. Затем прокомментировал и учения: «Ведется обычная тактическая работа. Готовы к любому развитию ситуации. Они тоже будут следить за нашими учениями, когда мы будем их проводить в соответствии с нашим планом. Нет никаких поводов для беспокойства».

Только вот нет сомнений: такая «устная психотерапия» в Армении уже не поможет. Потому как ровно в тех же выражениях армянское военное начальство пыталось «затереть ситуацию» после того, как армянские соцсети «взорвали» новости об освобождении села Гуннут в Нахчыване. И поди теперь догадайся, на самом деле нет поводов для беспокойства или главный штаб занимается развеской очередной порции лапши на восприимчивые уши. И самое главное, даже если генерал Давтян на сей раз не врет и армянские позиции пока еще не «отодвинули», военно-силовой перевес Азербайджана от его речей никуда не исчез. И в результате в Армении не просто обеспокоены — здесь по-настоящему напуганы: а если завтра война? И завтра наступило сегодня? И что делать? Срочно паковать чемоданы? Запасаться солью и спичками? А может, с учетом возможной эмоциональной реакции, мылом и стиральным порошком? Ссылки на «боевой дух» и прочие агитационные штампы тут не сработают. Остается уповать на заступничество «гранд-патрона» в лице России.

Но…как раз в эти дни российские депутаты и эксперты посещают село Джоджуг Марджанлы и высоту Лелетепе. Да еще выступают с такими заявлениями, что у армянских «инханур арммамбов», то бишь генералов, фуражки приподнимаются на вставших дыбом волосах. И это не представители оппозиции, не сторонники Алексея Навального, а люди, весьма близкие к Кремлю. И тут уже не получится не задать хотя бы самим себе вопрос: заявления, так напугавшие Армению — это исключительно их «личное мнение» или оно с кем-то согласовано? «В переводе», это уже обещанный политологом Геворгом Мирзаяном «кирдык», который неизбежно наступит для Армении, если Россия откажет ей в поддержке, или пока еще нет? Даже при самом лучшем для Армении раскладе она потеряла монополию на симпатии российского общества. Уже одно это для нее — политическая катастрофа.

И да, такая деталь. Все эти вполне понятные страхи для «команды» Никола Пашиняна и самого «народного премьера» получают еще и «внутриполитическое» прочтение.

Напомним: накануне своей «недореволюции» и тем более во время митингов в Ереване Никол Пашинян весьма бойко оперировал лозунгами, которые можно назвать и «прозападными», и «русофобскими» — кому как нравится. С удовольствием разглагольствовал о будущей «евроинтеграции» Армении, обещал едва ли не вступление в Евросоюз, но, оказавшись в вожделенном кресле премьер-министра, вдруг осознал, что возглавил он не суверенную страну, которая может выбирать, с кем ей дружить и как строить внешнюю политику, а в лучшем случае Эриванскую губернию России. Если не «отдельный гарнизон Южного военного округа». И положение у «народного премьера» хуже губернаторского. Он, конечно, заявил, что ни в коей мере не поставит вопрос о выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ, заторопился засвидетельствовать свое почтение Владимиру Путину, но…что, если в Москве ему по-прежнему не доверяют? Дело даже не в том, что проверять эти предположения «методом тыка» боязно — цена вопроса слишком высока. Просто…на носу досрочные парламентские выборы, где Николу Пашиняну предстоит непростой экзамен. И самое опасное, что из страны никуда не исчезли «республиканцы», которые уже исподволь готовят свой реванш. И у которых теперь сколько угодно возможностей задавать ой какие неприятные для победивших революционеров вопросы: ну и чего вы добились? Ненавистный «режим» свергнут, Саргсян подал в отставку, на посту премьера — Пашинян, и что? В списке позитивных результатов — разве что пара благожелательных сюжетов в мировых новостях и арест Манвела Григоряна. Зато Армения умудрилась испортить отношения с Россией, своим главным партнером и заступником. Ну и стоило оно того? Судя по всему, визит российских экспертов в Азербайджан грозит взорвать ситуацию прежде всего на политическом поле Армении. И самое главное, кто сказал, что для новой пробы сил на армянском поле надо обязательно ждать выборов, а следующая политическая перекройка тоже будет бескровной? Тем более если на свободу выходят боевики «Сасна Црер»?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az