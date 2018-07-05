В Чугуеве Харьковской области судят 33-летнего мужчину, который до смерти забил 53-летнего военного из-за отказа выпить. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел в местном кафе. Злоумышленник несколько раз предложил новому знакомому выпить вместе, но тот отказался.

«Такая «дерзость» возмутила нетрезвого преступника и он решил «проучить» «обидчика» кулаками. Он несколько раз ударил военного в лицо, от чего мужчина потерял сознание. Даже после этого он продолжал добивать жертву без чувств ногами. От полученных травм пострадавший скончался в больнице на следующий день», — говорится в сообщении.

Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Minval.az