Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная России сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи.

— Надеюсь, мы обрадуемся 7 июля. Матч с хорватами будет в Сочи, который ликует уже сейчас, — сказал Жириновский эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». — Это будет победа.

Хорваты должны успокоиться. Они воевали против нас, против сербов, чувствуют свою вину. Согласен, что это спорт, но они помнят свое прошлое. Им будет неудобно. 7 июля со счетом 0:1 проигрывает Хорватия.

Minval.az