Пограничники Харьковской области задержали гражданина Азербайджана, который числится в базе данных Интерпола за грабеж и убийство. Об этом сообщает пресс-служба украинского погранведомства.

«Вчера в пункте пропуска для воздушного сообщения «Харьков» во время оформления пассажиров рейса Харьков — Анталия на гражданине Азербайджана произошло срабатывание базы данных Интерпола. 37-летний мужчина находился в международном розыске за убийство и грабеж», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчину передали полиции, а также было проинформировано дежурное бюро Интерпола в Киеве.

Minval.az