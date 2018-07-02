Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвящённом Дню независимости страны, заявил, что словосочетание «братские народы» для белорусов не пустой звук и не фигура речи.

Он отметил, что после Великой Отечественной войны Белоруссию «поднимали из руин и пепла приехавшие… жить и трудиться люди из самых разных уголков Советского Союза».

«Всё это связало поистине кровными узами наш народ с народами СССР. Именно поэтому словосочетание «братские народы» для белорусов не пустой звук и не фигура речи. Это славянское единство никогда и никому не удастся разорвать и победить!» — приводит БЕЛТА слова президента.

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