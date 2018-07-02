Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к действующему президенту Георгию Маргвелашвили с требованием вернуть ему грузинское гражданство, передает «Грузия-онлайн».

В эфире телекомпании «Рустави-2» Саакашвили заявил, что ему должно быть предоставлено право вернуться в страну для участия в президентских выборах. По его словам, в процессе лишения его гражданства были зафиксированы нарушения.

«Маргвелашвили – абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство», — заявил Саакашвили. Он также заявил, что между ним и грузинским народом никогда не будет никаких «фильтров».

«Пусть подвинутся все. У меня нет ничего, кроме чистых рук и моей репутации. Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ», — сказал третий президент Грузии.

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