Не нужно впадать в панику из-за учений армии Азербайджана. Об этом заявил журналистам начальник Генштаба вооруженных сил Армении Артак Давтян, выступая на республиканском сборном пункте в Ереване в понедельник, передает «Спутник Армения».

На вопрос о ситуации на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, Давтян заявил, что к возобновлению боевых действий нужно быть готовыми всегда, но и тут паниковать не следует.

«Пока вопрос не получил политического решения, угроза возобновления боевых действий есть всегда. Нужно найти политическое решение, которое предотвратило бы угрозу войны», — заявил он.

Армянская сторона принимает меры по укреплению своей обороноспособности, Азербайджан проводит свои учения. Ничего экстраординарного здесь нет, добавил он.

Minval.az