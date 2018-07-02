Армянские эксперты обеспокоены переменами в настроениях экспертного сообщества

В 1983 году на экраны вышел художественный фильм «Под огнем» американского режиссера Роджера Споттисвуда — лента, рассказывающая о военных журналистах. Действие картины происходит в Никарагуа, где уже много лет продолжается гражданская война и где местный диктатор Анастасио Сомоса получает в войне с повстанцами впечатляющую поддержку от США. Эта схема позволяла ему удерживаться у власти не один год, но теперь в Вашингтоне, выделив своему сателлиту очередной оружейный транш, все же придерживают это оружие на одной из своих военных баз, во-первых, желая убедиться, что у Сомосы в принципе есть шансы на победу. А во-вторых, власти США уже не могли игнорировать реакцию общественности на то, какими методами Сомоса пытался «усмирить страну». И эта «небольшая задержка» новой оружейной помощи оказывается для диктатора роковой.

Переведен ли этот фильм на армянский язык, утверждать не беремся. Но вот такой сценарий развития событий для Армении становится донельзя актуальным. Что еще раз продемонстрировал и визит российских экспертов в Азербайджан, и, что, возможно, даже более информативно, реакция на него армянского политического истэблишмента.

Напомним: в минувшее воскресенье в освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района состоялась экспертная конференция «Геополитическая ось Москва-Баку. Азербайджан — единственный союзник России на Южном Кавказе», организаторами которой выступили Международное евразийское движение, Карабахская община Азербайджана, Русская община Азербайджана и Изборский клуб. Для участия в ней в Баку прибыли депутаты Госдумы Дмитрий Савельев и Алексей Езубов, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин, журналист Максим Шевченко, член Изборского клуба Валерий Коровин, военный эксперт Игорь Коротченко, политолог, и.о. директора института «Наследие» Евгений Бахревский и другие. Делегаты не только приняли участие в конференции как таковой, но еще и посетили высоту Лелетепе, встретились с азербайджанскими солдатами на передовой линии. И, конечно же, комментировали в беседах с журналистами и российско-азербайданские отношения, которые называли «близкими» и «партнерскими», и ситуацию в Карабахе. Так, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев уверенно заявил: Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана должны быть возвращены без каких- либо условий. «Именно наличием нагорно-карабахского конфликта обусловлена блокада Армении, из- за которой страну охватил глубокий экономический кризис. Но к сожалению, пока власти Армении не осознают этого»,- отметил российский депутат. По словам Савельева, в России осознают и разочарованы в изменчивой политике нового правительства Армении, в то время как в лице Баку Москва видит надежного союзника: «Мы уверены в Азербайджане как в ближайшем союзнике. В силу этого мы продаем оружия на миллиарды долларов, так как знаем, что это оружие никогда не повернется в сторону России, а будет служить интересам двух государств». Он также подчеркнул важность Азербайджана как медиатора между Россией и многими региональными странами. Александр Дугин подчеркивал: Россия считает Карабах территорией Азербайджана.

Есть такое произведение политического юмора: «Соглашаться со скептиками неприятно, но послушать их стоит». И явно не самая умная идея отвергать с порога доводы тех, кто предупреждает: конференция в Джоджуг Марджанлы — это, возможно, еще не повод возвестить о коренном повороте в российской политике на Южном Кавказе и тем более перестраивать свою внешнюю политику под этот виртуальный «поворот». Депутаты и политологи, при всех разговорах об их близости к Кремлю и частоте появления на российских ток-шоу — не споуксмены МИДа и не пресс-секретари президента и министра обороны. Сколько процентов в их заявлениях составляет «продуманный месседж», а сколько — личное мнение, на которое они имеют право, надо еще очень внимательно посмотреть. Так что эта конференция вряд ли повод для того, чтобы призывать если не завтра, то на будущей неделе вступить в ЕАЭС и ОДКБ, «растворить» свою государственность в российских «интеграционных проектах», проявлять к Москве еще большую «лояльность», чем Армения, и ждать, когда Кремль нам за это скажет «спасибо». Тем более что есть весьма неудобные примеры из нашей собственной истории: именно в те годы, когда у власти в Баку находились самые что ни на есть лояльные и послушные Москве фигуры, армянские территориальные «аппетиты» продвигались наиболее успешно.

Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что в добрых и конструктивных отношениях между Азербайджаном и Россией заинтересованы и в Москве, и в Баку. И да, такая крамольная мысль: совершенно не обязательно, чтобы отношения эти подразумевали отказ от собственного суверенитета и превращение Азербайджана в этакую «вторую Армению» — пусть даже кое у кого в российских «коридорах власти» и бродят в голове проекты под девизом «как сделать Азербайджан послушным при помощи силового давления от имени Армении». К тому же, слишком настойчиво пытаясь сделать из Азербайджана «вторую Армению», есть риск получить «вторую Украину» или «вторую Грузию», то есть страну, которая будет проводить откровенно враждебную РФ политику (на что, будем откровенны, и у Тбилиси, и у Киева есть серьезные основания). И теперь неудивительно, что и в российском экспертном сообществе растет число тех, кто понимает: эти самые добрососедские отношения с Азербайджаном надо развивать, а не устраивать им регулярные «проверки на прочность». Так что для самой же России куда лучше не пытаться устраивать Азербайджану «выкручивание рук», а развивать эти самые деловые и конструктивные отношения, хотя бы в тех сферах, где позиции и интересы стран совпадают. Тем более что сфер этих превеликое множество.

И, наконец, изрядную информацию к размышлению дает здесь реакция армянского истэблишмента. Возможно, негативной реакции армянской околополитической «тусовки» на этот самый визит российских депутатов и экспертов в Джоджуг Марджанлы следовало ожидать. Но ереванская «Лрагир» превзошла сама себя и выдала опус под заголовком: «Сколько заплатили российским депутатам за позирование на Лелетепе». И с обидой в голосе констатирует: «Азербайджанские СМИ гордо демонстрируют кадры, на которых целый ряд российских депутатов, политиков и журналистов красуются в азербайджанских окопах близ границы Карабаха и дают интервью местным «аборигенам» у высоты Лелетепе. Они сказали, что Азербайджан теперь – единственный союзник России в регионе, что нужно продавать Баку столько оружия, сколько нужно, а Карабах – территория Азербайджана».

По совести говоря, российские представители, побывавшие в Джоджуг Марджанлы, имеют полное право подать за этот заголовок и инсинуации в суд на ереванское издание. Правда, неясно, в какой именно. Лондонский? Много чести, да и не хочется делать рекламу. Ереванский? Со всеми особенностями местного судопроизводства? Или российский, после чего та же «Лрагир» разразится гневным опусом «Вот как имперская Россия душит голос свободной ереванской прессы!»? И уж тем более это повод поинтересоваться, не переносит ли «Лрагир» в свои рассуждения «опыт», какими способами действует в мире «армянское лобби». Где в ход идет и банальный подкуп, и шантаж, и многое другое.

Только вот куда важнее: в Армении, похоже, всерьез напуганы тем, что позиции по крайней мере на уровне российского экспертного сообщества «сдвигаются». Прежней монополии на общественные симпатии у Армении уже нет. И самое страшное, рано или поздно в России будет озвучен и совсем уж опасный для Еревана вопрос: а не слишком ли дорого обходится России такой «форпост», как Армения? Особенно с учетом потерь на азербайджанском и турецком направлениях? Процессы в российском экспертном сообществе уже давно вызывают в армянских кругах заметное беспокойство. Еще один завсегдатай российских ток-шоу, политолог Геворг Мирзаян, на своем сайте предупреждает: «Все еще раз должны убедиться в том, что Баку и Анкара очень активно работают с российским экспертным сообществом. И в этом ничего предосудительного нет – это и называется «лоббизм». Заказы, турпоездки, приглашения в посольство, консультации – это не позор, а норма и, более того, пример для подражания. Особенно пример для подражания Еревану, который тут вообще не чешется, а тратит (или поддерживает траты диаспоры) кучу бабла не на тот лоббизм – на взятки и бессмысленное продвижение в мире идеи «геноцида» (кавычки наши — Ред.). Фактически при этом не влияя на экспертное мнение страны, от которой напрямую зависит выживание Армении как государства. Реформы (если они начнутся) Пашиняна (если он легализуется на выборах после узурпации власти) – это, конечно, хорошо и нужно, но без военных гарантий России Армении не будет. А гарантий (особенно неформальных – данных Карабаху) не будет в том случае, если российское экспертное сообщество будет проазербайджанским». При этом, по мнению Мирзаяна, «если Армения отойдет от России, то Москве будет неприятно и проблемно, но не критично. А вот для Армении это будет кирдык». Мирзаян предлагает активно работать с российским экспертным сообществом, организовывать поездки в оккупированный Карабах, только вот будем реалистами: эти поездки, даже вместе с проложенным из Еревана в Москву «коньякопроводом», вряд ли помогут, если в РФ решат передумать, «пересмотреть» или хотя бы «не очень впрягаться».

Плюс ко всему эти пугающие Ереван процессы в российском экспертном сообществе разворачиваются в весьма чувствительный — и это еще мягко сказано — для Армении момент. В Азербайджане, как и обещали, дали старт масштабным учениям вблизи линии фронта — с участием не менее 20 тысяч военнослужащих, представляющих и сухопутные силы, и артиллерию, и авиацию, с маневрами и боевыми стрельбами, где отрабатывается будущая операция по освобождению оккупированных азербайджанских земель. Армянские оккупационные части в Карабахе приведены в боевую готовность — на случай, если учения перерастут в реальные боевые действия. Никол Пашинян уже советует армии быть готовой «к любым сценариям». Со своей стороны, директор-основатель специального военно-тренировочного учебного центра «Тигран Мец», полковник ВС Армении Корюн Гумашян высказывает свой прогноз: война начнется этой осенью или следующей весной, причем на стороне Азербайджана воевать будет и Турция. А потом выдал главное: «Это война будет масштабной, об этом свидетельствует новейшая техника азербайджанских ВС. Главное ­- не опоздать. Во время парада я следил за военной подготовкой азербайджанских ВС, за вооружением. Во всём были новшества, даже строевая подготовка, — рассуждал «настоящий полковник». — Человек, прошедший войну, воспримет всё это очень серьёзно. Они показали вооружение. Но это не означает, что нападут прямо сегодня. Они это сделают этой осенью или следующей весной. Поэтому я говорю: у нас нет времени. Мы должны осуществить нашу программу (модернизации армии) с молниеносной быстротой».

Испуг полковника можно понять. В начале девяностых на линии фронта стояли наспех сколоченные и плохо вооруженные территориальные батальоны. А теперь Армении придется иметь дело с современной армией, входящей в число сильнейших в мире. Гумашян призывает провести ускоренную модернизацию армянских вооруженных сил, но…есть ли у Армении хотя бы теоретические шансы на успех? Во-первых, такая модернизация потребует денег, которых нет и не предвидится. Во-вторых, для этого нужно еще и время: закупить оружие, подготовить кадры, провести учения, где отработать взаимодействие… Азербайджан работал над созданием своей новой армии лет этак десять. И как теперь Армении уложиться в несколько месяцев? И это если еще «товарищ полковник» не ошибся в сроках и эти несколько месяцев у Армении действительно есть? В-третьих, нужны кадры. А в армянской армии, напомним, преобладают персоны типа Манвела Григоряна, который умудрялся воровать не только нижнее белье и тушенку, но даже похоронный венок. Ну и еще длинный список «в-четвертых», «в-десятых» и «в-двадцатых». Конечно, есть еще гарантии со стороны России, но вот в том, что они сработают, уверенности у Еревана уже поубавилось. Да, в Москве не объявляют о разрыве достигнутых с Арменией военных соглашений, но ведь Карабах вполне официально за их рамками. Так что стоит России не вмешаться или даже вмешаться, но не столь активно, как этого ждут в Ереване — и что тогда делать? А к такому повороту дел, будем реалистами, Москву подталкивают не только процессы в экспертном сообществе. Здесь не могут не задумываться и о том что у власти в Армении находятся люди, которые еще вчера играли на антироссийских настроениях. Да, сегодня они вроде бы передумали, но где гарантия, что не передумают еще раз? Особенно если уже добьются от РФ помощи в Карабахе и чего-то на этом направлении достигнут? А на носу — саммит НАТО, и Пашинян туда вроде бы собирался ехать. Не то чтобы он впрямь рассчитывал получить от Североатлантического альянса вожделенные «гарантии безопасности» — их дают только членам блока, но вот выгодно продать бренд «революции имени себя» на внутренней арене, показать, что он ведет «независимую внешнюю политику» — все это представлялось вполне решаемой задачей. И что теперь делать? Сократить всю активность на западном направлении? «Свои» не поймут, а перед выборами делать рискованные ходы не хочется. Осторожно продолжать? Еще опаснее. Тут уже есть риск рассердить Москву, а это обойдется куда дороже. И все эти мучительные раздумья приобретают для Еревана особую цену: сегодня, с учетом изменений в расстановке сил, у Армении без внешней помощи вряд ли есть хотя бы теоретические шансы удержать под контролем оккупированные азербайджанские земли.

Так что в нынешних реалиях вряд ли правительству Никола Пашиняна удастся изобрести такую дипломатию, которая позволит надежно оттянуть обещанный Геворгом Мирзаяном для Армении «кирдык».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az