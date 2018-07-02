В понедельник, 2 июля, Вооруженные силы Азербайджана проведут учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.

К учениям будут привлечены до 20 тыс. личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений будут выполняться задачи по ведению различных видов войсковых операций. В частности, будет отработано нанесение условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и БПЛА, а также проведение широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.

На учениях, которые, по данным ведомства, пройдут в сложных условиях сильно пересеченной местности, горного рельефа и насыщенной радиоэлектронной обстановки, предполагается отработка тактических эпизодов по взаимодействию соединений и воинских частей, управлению войсками и огневыми средствами, а также предотвращению различных диверсионных действий условного противника.

В ходе учений, которые продлятся до 6 июля, на различных полигонах предусматривается проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в субботу на служебном совещании руководства Минобороны сказал, что основной целью учений является отработка различных сценариев действия войск для освобождения оккупированных территорий Азербайджана, в том числе практическому применению самого современного вооружения и военной техники, предназначенных для уничтожения всей военной инфраструктуры противника.

Minval.az