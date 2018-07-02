Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Дании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.

Уже на первой минуте Матиас Йёргенсен переправил мяч в ворота хорватов после подачи углового, пишет RT.

Спустя три минуты Марио Манджукич восстановил паритет, после серии рикошетов в штрафной датской команды.

На 113-й минуте в ворота Дании был назначен пенальти за фол на Анте Ребиче, но Лука Модрич не сумел переиграть датского голкипера Каспера Шмейхеля.

В серии послематчевых пенальти победу со счётом 3:2 одержала национальная команда Хорватии.

Соперником сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2081 станет национальная команда России. Матч состоится 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт».

Minval.az